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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 6 минут назад
Вышел релиз компьютерной игры про Кокорина и Мамаева
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, устроившие в начале октября дебош в Москве и отправленные в СИЗО, стали прообразами компьютерной игры, в которой персонажи, очень похожие на игроков "Зенита" и "Краснодара", колотят стульями посетителей кафе.
"Хотите выпустить пар? Вас огорчают злые хейтеры и вы не можете дать им за это стулом по лицу? У нас есть решение — игра Angry Chair. Атакуйте недругов стулом по лицу за их язвительные фразы и золотые цитаты, расслабляйтесь, наслаждайтесь и добивайтесь новых рекордов", — говорится в пресс-релизе компании, выпустившей мобильную версию игры.
При этом производители убеждены, "симулятор жестокости поможет наладить отношение с друзьями, близкими и весело провести время". Особенность игры заключается том, что колотить стульями нужно только тех своих недругов, фразы которых вам не нравятся. Версия игры пока доступна только для Android, релиз на iOS появится позже.
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