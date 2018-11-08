Кудрин-барабанщик: глава Счетной палаты ритмически поддержал студенческую олимпиаду

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин ненадолго стал барабанщиком.

Как передает телеканал "Россия 24", чиновник взял в руки палочки для съёмок в ролике в поддержку студенческой олимпиады "Я профессионал".

Кудрин задаёт ритм на барабанной установке, его подхватывают молодые люди.

В основу видео легла идея о том, что только слаженная работа всей команды поможет прийти к цели. Олимпиада — один из проектов платформы "Россия — страна возможностей".

Первый конкурс собрал в прошлом году почти триста тысяч заявок по 27 направлениям. На второй олимпиаде количество направлений удвоилось. Зарегистрироваться можно до 22 ноября. Дипломантов ждут солидные денежные премии и льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны.

Это не первое публичное музыкальное выступление Кудрина. 1 декабря 2016 года на открытии джазового фестиваля он составил компанию известному саксофонисту Игорю Бутману и сыграл на барабанах.