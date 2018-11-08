В Пакистане вышла на свободу христианка, обвиненная в богохульстве, и тут же скрылась

Христианка Асия Биби, которой в Пакистане грозила смерть за богохульство, покинула тюрьму и теперь находится на свободе. Где именно, не известно, сообщает "Россия 24".

Восемь лет мать пятерых детей провела в заключении, ожидая смерти, за то, что в перепалке с соседками оскорбила пророка Мухаммеда. Однако на прошлой неделе защите удалось добиться отмены приговора.

Теперь адвокат женщины вынужден скрываться в Нидерландах из-за угрозы его жизни на родине. Судьба освобожденной, как и ее семьи, тоже вызывает опасения.

Из-за отмены казни более трех дней на улицах сразу нескольких городов Пакистана не смолкали протесты: сторонники радикального ислама требовали смерти для Асии. Глава МВД заявил, что женщина не покидала страну и находится в безопасном месте. Между тем, по словам бежавшего адвоката, Асия Биби вылетела на самолете в неизвестном направлении.

Детом 2009 года христианка Биби выпила воды из "мусульманского" колодца, и соседки обвинили ее в осквернении воды. После на женщину напала разъяренная топа, потом Асию арестовали, а в 2010 приговорили к смерти через повешение за богохульство.