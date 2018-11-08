Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области. Один человек погиб

Жесткая посадка вертолета Ми-8 в Тверской области. Три человека пострадали. Пилот погиб. Он оказался зажат в кабине вертолета.

Ми-8 упал в Жарковском районе Тверской области у населенного пункта Бобыльщина. Вертолет облетал линию газопровода, сообщает ТАСС. Ми-8 направлялся из Духовщины Смоленской области в Андреаполь Тверской области. На борту были два пилота, бортмеханик и сотрудник "Транснефти".

Вертолет упал в труднодоступной местности. К спасателям и пожарным вышел бортмеханик. Он сообщил о произошедшем ЧП. Сам бортмеханик был в состоянии шока. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Остальным пострадавшим медпомощь оказывается на месте крушения Ми-8. Эвакуация пострадавших осложняется трудно проходимой местностью и удаленностью от дорог.

Разбившееся воздушное судно принадлежит московской авиакомпании "Баркол", основанной в 1997 году. Сертификат эксплуатации вертолета истекал в июле 2020 года. По предварительным данным, причиной падения Ми-8 стала техническая неисправность.