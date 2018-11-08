"Министерская диета" довела депутата Бондаренко до изнеможения

Питающийся по "министерской диете" депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко в прямом эфире программы "60 минут" подвел предварительный итог эксперимента: "Жизнью это точно не назовешь. Это нищета в самом суровом своем проявлении".

Бондаренко отметил, что при закупке продуктов, столкнулся с большой сложностью: стоимость продуктов на прилавке оказалась значительно выше, чем в статистических данных, предоставляемых чиновниками. В связи с этим депутат не смог купить даже некоторые рекомендуемые продукты — сливочное масло, специи, чеснок.

"Эта продуктовая корзина не подразумевает ни свинины, ни баранины, ни говядины, ни сыра, ни колбасы. И в целом моя диета максимально пресная, простая, низкокалорийная, что сказывается на моем самочувствии – мало сил, быстро утомляюсь, повышенная раздражительность. Это какой-то животный инстинкт, чтобы набить желудок, чтобы просто не умереть", — рассказал Бондаренко.

Депутат считает, что такое существование на грани выживания не достойно россиян: "Мне кажется, это некорректная формулировка, когда мы рассматриваем ситуацию в богатейшей стране, занимающей 1 место в мире по добыче нефти и газа, с таким нищим населением. Это даже в голове не укладывается".

Депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко похудел на почти на 6 килограммов в результате собственного эксперимента: по совету местного министра труда Натальи Соколовой, он решил питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. Именно в такую сумму Соколова оценила сбалансированное меню. После скандальных заявлений чиновница была уволена.