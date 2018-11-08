Военным запретят выкладывать в сети фото и видео

Российским военным могут запретить публиковать в открытом доступе фотографии и видео, которые могут раскрыть к какому подразделению они принадлежат, где находятся и какие задачи выполняют. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, пишет агентство "Интерфакс".

Авторы документа уточняют, что личные данные российских военнослужащих интересуют иностранные разведки, а также террористические и экстремистские организации. Также их могут использовать для информационно-психологического влияния.

Запрет коснется срочников и контрактников, но не членов их семей, и будет сниматься после их ухода со службы.