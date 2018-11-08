Коллекторы выбивали долг из отца порнографическим коллажом с его дочерью

Коллекторы в Хабаровске пытались выбить долг из мужчины, разослав по Сети порнографические коллажи с использованием фото его дочери-школьницы.

Кроме того, как сообщили местные СМИ, угрозы получала и сама несовершеннолетняя девочка.

Как рассказала телеканалу "Губерния" мать должника и бабушка девочки, подвергшейся травле, ее сын еще весной взял 19 тысяч рублей в двух микрофинансовых организациях, но вернуть долг не смог, так как ему задерживали зарплату.

В итоге неизвестные коллекторы начали угрожать семье, а затем "додумались" до того, чтобы сделать жертвой своих угроз несовершеннолетнюю дочь должника.

Сама девочка рассказала, что эти коллажи, о распространении которых в Интернете она узнала от приятелей, довели ее до истерики.

После того, как эта информация появилась в СМИ, краевое управление СК РФ начало проверку.

Недавно сообщалось о том, что коллекторы угрожали взорвать целую деревню Белояровка в Томской области из-за долга местной жительницы — пенсионерки, которая взяла микрозайм, но не смогла его погасить.