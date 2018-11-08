Карякин считает Карлсена фаворитом в матче против Каруаны

Российский вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин считает, что действующий обладатель чемпионского титула норвежец Магнус Карлсен будет фаворитом в игре с американским итальянцем Фабиано Каруаной, так как обладает большим опытом матчевых встреч.

"За последнее время Каруана, конечно, сделал очень сильный скачок вверх, — цитирует Карякина РИА Новости. – Он почти сравнялся по рейтингу с Карлсеном, у него были очень весомые победы в этом году. Почти во всех турнирах он сыграл здорово".

Но прогноз Карякина таков, что Карлсен, которому россиянин проиграл чемпионский матч два года назад, будет фаворитом в новом поединке за звание лучшего шахматиста планеты: "Потому что все-таки матч – не турнир, где ты играешь с десятью разными соперниками".

"В матче ты играешь только с одним соперником, а у Карлсена сформирован уже большой матчевый опыт, это будет его четвертый матч на первенство мира. Он уже будет чувствовать себя как рыба в воде. А для Каруаны все будет в новинку. Опыт у них разный, и это, конечно, очень серьезное преимущество для Магнуса, не стоит его недооценивать", – сказал Карякин.

Матч между Карлсеном и Каруаной стартует в столице Великобритании в пятницу, 9 ноября, и продлится до 28 ноября. Соперники должны провести 12 классических партий. В случае ничьей два гроссмейстера будут выяснять отношения на тай-брейке в быстрые шахматы.