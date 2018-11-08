Восприятие цвета зависит от языка

Сотрудники Берлинского университета имени Гумбольдта провели исследование, в ходе которого выяснили, что восприятие человеком цвета зависит от языка, на котором он говорит. В проекте участвовали 28 носителей греческого языка, 29 — немецкого, 47 — русского, сообщает Psychological Science.

Ученые опирались на известную гипотезу лингвистической относительности, которая заключается в том, что язык формирует мышление человека. Лингвисты считают, что изучение нового языка меняет сознание.

Для эксперимента были отобраны носители русского, греческого и немецкого, потому что в первых двух языках существуют отдельные слова для оттенков синего (синий, бирюзовый, голубой), а в немецком есть только одно определение этого цвета, остальные похожие оттенки обозначаются как "светло-синий".

Участникам исследования показали 13 разноцветных треугольников на цветном фоне: голубой на фоне синего или светло-зеленый на фоне темно-зеленого.

При этом в одном из пяти случаев фон оставался пустым. Исследователи попытались выяснить, заметят ли участники проекта подвох. Носителей разных языков спросили, сколько треугольников они видели.

Носители греческого заметили практически все треугольники синих оттенков, но порой пропускали зеленый. Результаты опроса русскоговорящих оказались такими же. У немцев же ни один цвет не вызвал трудностей, из чего ученые сделали вывод, что восприятие цветов напрямую зависит от языка человека.