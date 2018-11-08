Норвежский фрегат протаранил танкер на учениях НАТО

Фрегат норвежских ВМС Helge Ingstad столкнулся с нефтяным танкером Sola TS недалеко от Бергена. Инцидент произошел во время учений НАТО "Единый трезубец", сообщает агентство ТАСС.

Пострадали 8 моряков, а боевой корабль получил повреждения и начала тонуть. Кроме того, в море вылились 10 тонн авиационного керосина. Течь пока не удается заделать. Вода заливает отсеки Helge Ingstad быстрее, чем ее успевают откачивать. Корабль почти лег на правый борт, однако командир завел фрегат на мель, поэтому он не утонет.

Также стало известно, что из-за аварии остановлена добыча на двух нефтяных и одном газовом месторождениях. Временно прекращает работу газоперерабатывающий терминал Kollsness.

Фрегат Helge Ingstad – корабль относительно новый: спущен на воду в 2006 году. Его длина – 134 метра, водоизмещение – чуть больше 5 тысяч тонн, скорость – 50 километров в час. Основное вооружение: пусковые установки для зенитных ракет SeaSparrow и противокорабельных NSM. Помимо этого, фрегат вооружен 76-миллиметровым скорострельным орудием, торпедами и глубинными бомбами.