УЕФА может наказать "Милан" за нарушения финансового Fair Play

Европейский союз футбольных ассоциаций может оштрафовать итальянский "Милан", которому вменяют в вину ряд нарушений положений УЕФА о финансовой "честной игре". Санкции по Fair Play грозят клубу за нарушения, которые случились в последние два года.

При этом противостояние УЕФА и руководства "Милана" длятся уже более полугода, напоминает Football Italia. В июне нынешнего года "Милан" был отстранен от участия в Лиге Европы за нарушения Fair Play. Однако затем Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.

Тем не менее, клубу грозит штраф до 20 млн евро. Также на "россонери" может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков для участия в евротурнирах. И значительную часть штрафа миланцы должны будут заплатить сразу. Еще часть суммы будет заморожена на время, а УЕФА будет контролировать, как "Милан" дальше намерен соблюдать правила Fair Play.