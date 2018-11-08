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Стрельба в Америке 57 минут назад

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8 ноября 201817:31

29 лет, белый, 45-й калибр: калифорнийский стрелок подъехал к бару на машине мамы

Global Look Press

Полиция уже установила личность калифорнийского стрелка, сообщает AP. Бойню в городке Таузенд Оукс устроил 29-летний белый мужчина одетый во все черное и вооруженный пистолетом 45 калибра. Лицо преступника скрывали маска и капюшон. Имя его в интересах следствия не раскрывается.

По словам шерифа округа Вентура Джеффа Дина, которые приводит The Los Angeles Times, убийца подъехал к популярному в городе ресторану Borderline Bar & Grill на автомобиле своей матери в 23:20 минут. Сначала он кинул внутрь зала, где находились сотни людей, несколько дымовых шашек, застрелил охранника, стоящего у дверей, а затем начал хладнокровно расстреливать людей, стоящих у стойки бара и танцующих на танцполе. Злоумышленник ничего не говорил и не предъявлял никаких требований. По мнению полиции, преступник был в хорошей физической форме и имел стрелковую подготовку. Он выпустил по людям примерно 30 пуль, несколько раз быстро сменив обоймы (в различнх модификациях Glock 45-го калибра они содержат от 10 до 13 патронов).

Началась паника и дикая давка у всех дверей бара. Кто-то из присутствующих успел набрать 911. Через несколько минут к бару подъехал полицейский патруль в составе офицера службы быстрого реагирования и представителя шерифа округа сержанта Рона Хелуса. Полицейские вступили в перестрелку с калифорнийским стрелком, в ходе которой он, возможно, и был убит. Сержант Хелус получил многочисленные ранения и скончался позже в больнице. Он был ветераном Департамента полиции, прослужившим 29 лет. До пенсии ему оставался ровно год.

Когда прибывшее подкрепление вошло в бар, глазам полицейских открылась страшная картина. Даже видавший виды шериф Дин не смог сдержать эмоций.

"Там было просто ужасно, — сказал он. — Кровь, везде сплошная кровь".

Выжившие в бойне студенты также рассказывают ужасные подробности своего спасения.

Убитыми в зале ресторана найдены 11 (по другим данным 12) человек, включая стрелка.

Последняя массовая бойня с применением огнестрельного оружия произошла в США совсем недавно 27 октября 2018 года.  46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге Питтсбурга, погибли 11 человек, 6 получили ранения.

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