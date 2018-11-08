Экс-министру юстиции Монако предъявлены обвинения по делу Рыболовлева

Бывшему министру юстиции Монако Филиппу Нармино предъявлены обвинения в коррупции и "торговле влиянием".

Как передает РИА Новости, об этом сообщила радиостанция Europe 1, ссылаясь на прокуратуру княжества. Отмечается, что Нармино предъявлены схожие обвинения с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым.

Нармино подал в отставку в сентябре 2017 года после сообщений СМИ о тайном участии представителей судебной власти княжества в тяжбе между российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье​​​.

При этом генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер проинформировала общественность о том, что Рыболовлеву предъявлены обвинения и полиция продолжает оперативные мероприятия по его делу.

В свою очередь, французская газета Nice-Matin проинформировала своих читателей о том, что во время допроса следователи в Монако задали Рыболовлеву около 600 вопросов, но он отказался на них отвечать, считая неправомерным обнародование переписки в мобильном телефоне его адвоката Татьяны Бершеды.

Миллиардер был задержан в Монако 6 ноября. 7 ноября против него были выдвинуты обвинения о коррупции и торговле влиянием. При этом российского бизнесмена отпустили на свободу.

Обвинения вынесены также в отношении Кристин и Антуана Нармино — жены и сына бывшего министра юстиции Монако и Бершеды, которая отпущена под подписку о невыезде.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что в ее распоряжение попали DVD-диски с "очень неудобной для монакской полиции и судебных органов информацией". По данным издания, речь идет о сотнях СМС-сообщений с телефона Бершеды, к которой Рыболовлев обратился с целью повлиять на судебный процесс против Бувье.

Le Monde утверждает, что в СМС-ках содержится информация о встречах Рыболовлева с Нармино и о подарках первого последнему, отмечает "Интерфакс".

Ив Бувье помогал российскому миллиардеру купить около 40 картин Да Винчи, Ротко, Модильяни, Климта и Пикассо. В феврале 2015 года он был арестован на короткий срок в Монако, в связи с выдвинутым против него Рыболовлевым обвинением в мошенничестве. Иск миллиардера против Бувье включал обвинения в скрытых наценках на произведения искусства на протяжении более чем десяти лет сотрудничества.