"Поняла, что я не робот": Светлана Лобода рассказала, что переосмыслила в больнице

В конце октября поклонников Светланы Лободы сильно расстроила новость о том, что певицу экстренно госпитализировали прямо с репетиции, а концерты в Москве, которые должны были пройти через несколько дней, не состоятся.

Позже стало известно, что Светлане сделали операцию на почке. Сама она нашла в себе силы обратиться к поклонникам через "Инстаграм" прямо из больничной палаты.

В эти же трудные для певицы дни Лобода дала эксклюзивное интервью ведущему "Прямого эфира" Андрею Малахову, в котором откровенно рассказала о "переломном" для нее 2018-м.

В этом году у Светланы были и счастливые события – родилась ее вторая дочка, которую она назвала Тильдой, но были и проблемы – прежде всего, со здоровьем.

Когда она лежала на больничной койке после операции, то, признается певица, переосмыслила и переоценила многое в своей жизни.

"Теперь я понимаю, что я не робот и не могу работать так, как раньше, – говорит Светлана. — Я хочу больше отдыхать, чаще встречаться с друзьями и выстраивать свой график так, чтобы жить, а не существовать".

Певица признается, что ей захотелось вернуться к рисованию – раньше она это очень любила и друзья даже уговаривали Светлану устроить выставку.

Рассказала она и о своих дочках – старшей Еве и малышке Тильде с большими голубыми глазами и младенческим "ирокезом". По ее словам, девочки очень разные: старшая – очень эмоциональная, открытая, любит общение, а младшая — спокойная, наблюдательная, все держит в себе, но при этом очень обаятельная.

В интервью для программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" Светлана Лобода также объясняет также причины, по которым назвала дочку Тильда; делится своими творческими планами; признается, что на самом деле связывает ее с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном; рассказывает, какие знаки были незадолго до того, как ее без сознания увезли с репетиции в Боткинскую больницу Москвы, а также раскрывает другие секреты своей жизни.