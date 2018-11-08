В Карелии тяжелая фура с каменными глыбами проехала сквозь толпу пешеходов. Видео

Сегодня днем, 8 ноября, в Петрозаводске тяжелый грузовик с прицепом, перевозящий камень, проехал сквозь толпу пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии пострадала женщина — фура сбила ее и протащила несколько метров. Другие пешеходы успели отбежать или отпрыгнуть. После столкновения грузовик, прежде чем остановиться, проехал еще около полутора сотен метров.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. О причине аварии не сообщается.