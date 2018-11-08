Костенюк, Погонина и Лагно пробились в третий круг чемпионата мира по шахматам

Российские шахматистки Александра Костенюк, Наталья Погонина и Екатерина Лагно, не сумевшие в двух партиях решить вопрос выхода в следующий круг чемпионата мира в Ханты-Мансийске, провели дополнительные встречи со своими соперницами. Все три россиянки победили на тай-брейке и вышли в третий раунд.

Костенюк взяла верх над представительницей Китая Ни Шицюнь, Погонина также обыграла китаянку Чжу Цзиньер, а Лагно оказалась сильнее Хоанг Тхань Чанг, выступающую за Венгрию.

Накануне в следующий круг пробились еще две российские шахматистки Алиса Галлямова и Валентина Гунина, победившие по итогу двух партий.

Напомним, что чемпионат мира по шахматам проходит по нокаут-системе. Соревнования завершатся 23 ноября.