Потерявших маму гималайских медвежат откормили и выпустили на волю. Видео

В сентябре в приморский центр реабилитации животных доставили двух гималайских медвежат: малыши были истощены и явно потеряли свою мать.

Сироты оказались из позднего выводка и не были готовы к зиме. По этой причине сотрудники центра больше месяца откармливали медвежат. Люди привязались к пугливым малышам и даже дали им имена — Эльдо и Ваку.

К концу октября медвежата, которым исполнилось около 8 месяцев от роду, окрепли и поправились. Их отвезли в лес, богатый в это время желудями и кедровыми орехами, и выпустили на свободу. В этом возрасте животные уже вполне способны самостоятельно обеспечить себя пищей и найти себе место для берлоги.