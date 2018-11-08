Тренер "Зенита" Семак: беспокоит проблема реализации моментов

Наставник лидера российского футбольного чемпионата клуба "Зенит" Сергей Семак накануне матча своих подопечных против французского "Бордо" в рамках группового турнира Лиги Европы отметил, что проблема его команды – в низкой реализации голевых моментов.

"Я не думаю, что [в команде] имеет место потеря эффективности, — цитирует Семака официальный сайт "Зенита". – Моменты мы создаем, а чтобы забивать, нужно их реализовывать. Причина только в этом. Мы пока идем неплохо, нужно продолжать двигаться в том же направлении. А голы — иногда их будет больше, иногда меньше. От этого никуда не уйти. Вопрос только в реализации".

Говоря о предстоящей игре, тренер "сине-бело-голубых" отметил: "Всегда хочется побеждать, и завтра мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата. Но каждая игра — это отдельная история, и "Бордо" наверняка тоже хочет победить. А кто окажется сильнее — посмотрим после игры".

Семак знает, что клуб "Бордо" буквально накануне матча с "Зенитом" сменил собственника, но не готов всерьез обсуждать дополнительную мотивацию соперника в связи с этим: "Мы, конечно, знаем, что это произошло. Как это повлияет именно на команду в краткосрочной перспективе и конкретно завтра — сказать сложно. С точки зрения будущего, возможно, изменения и произойдут, но за такое короткое время непросто предугадать, что может измениться применительно к игре и составу".

"Сказать сложно и о состоянии игроков "Бордо" после этих событий, — продолжил Семак. – Будет ли эмоциональный всплеск сразу же или потом — неизвестно. Смена главного тренера — да, может вызывать какие-то эмоции, а руководства — тут мне сложно говорить".

Семак отдельно остановился на игре защиты своей команды, к которой в прессе высказываются претензии: "Я оцениваю [состояние обороны] нормально. Всегда есть над чем работать, никакой катастрофы нет. Мы знаем наши слабые места, работаем над ними. Что касается ударов, то всем хочется больше забивать и меньше пропускать. Я не думаю, что мы мало забиваем и много пропускаем. Но проблемы есть, они нам известны".