За день до сольника: певица Серябкина опубликовала свое фото под капельницей

Певица Ольга Серябкина попала в больницу за сутки до сольного концерта.

Об этом она проинформировала общественность в своем аккаунте в Instagram, опубликовав снимок под капельницей.

"Внезапно за день до сольника", — написала исполнительница.

Состоится ли выступление — пока неизвестно. Диагноз Серябкиной тоже не уточняется.

Месяц назад певица объявила об уходе из группы Serebro, в которой пела с 2006 года, пояснив свой шаг тем, что намерена заниматься своим сольным проектом. Но чтобы не расстраивать публику она пообещала выступить во всех запланированных концертах Serebro до конца 2018 года.