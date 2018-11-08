Премьер Медведев встретился с финалистами фотоконкурса имени Андрея Стенина

Дмитрий Медведев встретился с финалистами Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина — журналиста, погибшего при освещении вооруженных действий в Донбассе. Премьер отметил: конкурс, который проводится уже в четвертый раз, призван поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

В Государственном историческом музее началась церемония награждения. В число победителей и призеров вошли представители 14 стран. Их работы можно будет увидеть на выставке, которая откроется сразу после того, как будет назван обладатель Гран-при.