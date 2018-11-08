Кокорин и Мамаев могут остаться в СИЗО до 8 февраля

Срок следствия по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и их подельников, которые в начале октября утроили две драки в Москве, может быть продлено на два месяца. Это означает, что подозреваемые могут встретить новый год в СИЗО.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что истекающий 8 декабря срок следствия с большой вероятностью может быть продлен из-за появления дополнительных видео-материалов с мест происшествий – на столичной парковке и в одном из кафе, где Кокорин и Ко устроили дебош.

В ходе расследования назначены дополнительные экспертизы потерпевшим – водителю Виталию Соловчуку, сотруднику Минпромторга Денису Паку и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину, сообщает "Спорт-экспресс". Они должны точно определить характер и тяжесть травм, полученных мужчинами в ходе драк с футболистами.

Как уже сообщали Вести.Ru, Мамаеву, Кокорину, его младшему брату Кириллу и еще одному футболисту Александру Протасовицкому инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство". Спортсмены свою вину в хулиганстве не признают и готовы пойти на мировую с потерпевшими. Но встречного движения пока нет.