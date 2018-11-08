Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране

"Ненастье" в Москве: премьера фильма с одноименным названием состоялась в столице. Но увидеть ленту сможет каждый на телеканале "Россия 1" уже с понедельника. Это история о том, как время меняет людей, а люди — время, рассказал режиссер ленты — маститый Сергей Урсуляк, автор кинохитов "Ликвидация" и "Тихий Дон".

Первые счастливые зрители отправляются в "Ненастье" в кинотеатре "Иллюзион". Увидеть телевизионный фильм Сергея Урсуляка на большом экране — редкая возможность и невероятное удовольствие.

"У каждого фильма разная судьба, я очень хочу, чтобы у этого фильма судьба сложилась. По крайней мере, те, кто со мной работал, все для этого сделали", — рассказал сам кинорежиссер.

А все, кто работал, на маленькой сцене кинотеатра умещаются едва ли. И вот создатели фильма "Ненастье" отправляют зрителя в кинопутешествие в 90-е.

Главные герои — афганцы — возвращаются в страну, которой нет, и оказываются на обочине жизни. Когда не работает закон, но выручает "афганская" идея — своих не бросаем. Отчаянная драма и лихой детектив — и, конечно, невероятная история любви, той самой, что до последнего вздоха.

"Любовь возможна там, где любовь невозможна", — делится актриса Татьяна Лялина.

"Это все через правильный, точный, красивый юмор", — дополняет Александр Голубев.

В этом фильме прекрасно все. Филигранная режиссура Сергея Урсуляка, автора "Ликвидации", "Тихого Дона", "Жизни и судьбы". Актерская игра — такого Сергея Маковецкого с серебряным зубом и в трениках с растянутыми коленками мы еще не видели никогда. И он поет!

- Звездопад, звездопад...

Это к счастью, друзья говорят.

Музыкой эпохи фильм наполнен. А в основе картины — роман Алексея Иванова. В его выдуманном провинциальном городке Батуеве разворачиваются невыдуманные события — и вот афганцы захватывают рынок. А потом силой занимают новостройки — обещанные ветеранам квартиры вдруг оказываются в собственности банка.

"Эта картина — конечно же, не про криминал, она совсем не про это. Это картина, конечно, про любовь — к очень многим вещам: про любовь к жизни, про любовь к Родине", — объясняет Сергей Урсуляк.

Телепремьера года назначена на 12 ноября — только в эфире телеканала "Россия 1". Такое "Ненастье" не обойдет зрителей стороной.