Полиция Калифорнии: Лонг застрелился, когда в баре появились патрульные

Человек, открывший стрельбу в баре города Таузанд Оукс в Калифорнии, покончил с собой, когда вошли полицейские, сообщил шериф местной полиции.

Личность стрелка установлена – это 29-летний бывший морпех Иан Дэвид Лонг. За последние несколько лет полиция несколько раз контактировала с ним. При нападении Иан использовал самозарядный пистолет Glock 21 с увеличенной обоймой, купил он его законным способом.

Мотивы, по которым мужчина открыл стрельбу, пока не известны. Полиция в настоящее время проводит обыск в доме, где он жил вместе с матерью, сообщает РИА Новости.

В результате стрельбы погибли 13 человек – об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп. В числе погибших стрелок и полицейский офицер, который первым вошел в бар, — он скончался в больнице. Глава государства отметил, что полицейские продемонстрировали большую храбрость.

По данным СМИ, в баре проходила студенческая вечеринка. Нападавший произвел не менее 30 выстрелов.