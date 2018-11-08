Лаборатория и тонна наркотиков: МВД провело две спецоперации против торговцев зельем

МВД России провело сразу две крупные спецоперации по задержанию банд наркоторговцев. Преступники сбывали товар в десятках российских регионов. Всего полицейские изъяли почти тонну запрещенных веществ, обнаружили лаборатории и вышли на организаторов.

- На пол! Руки за спину! Ноги вытягиваем!

Группа захвата работает молниеносно. В неприметном гараже — целая лаборатория по производству наркотиков.

- Это что такое?

- Это гашиш.

В коробках и ящиках белый спрессованный порошок — видимо, кокаин, — и коричневые таблетки — экстази. Чтобы оценить оборот, наркополицейским приходится вынести все на улицу. Общий вес наркотиков составил почти тонну.

- Что-то имеется?

- Наркотики?

- Какие?

- Гашиш, и диски видели.

- Какие диски?

- Таблетки.

Спецоперация проводилась по всей стране в течение нескольких месяцев. Наркотики преступная группа распространяла на территории 20 российских регионов — Марий Эл, Новосибирская и Нижегородская области, Татарстан, Чувашия. Черный пикап остановили по дороге в Казань. Под обшивкой кузова — больше ста килограммов гашиша. Свертки — и в салоне под панелью.

- Вы действовали по указанию какого-то лица, вы это лицо знаете фактически? Нет? То есть, вы с ним общались только по переписке?

Схема работы наркогруппировки проста: партия отправляется курьером, расчет безналичный. Стоимость изъятых веществ — несколько миллиардов рублей.

На кадрах уже другой спецоперации наркокурьер показывает тайник в лесу. В цветных пакетах — предположительно гашиш.

- На тропинку положил!

В багажнике авто — также несколько килограммов запрещенных веществ. В лаборатории специалисты проводят экспертизу.

"Распространяли кокаин, гашиш, другие наркотики через тайники, путем оплаты через платежные системы, в том числе криптовалюты. Соответственно, все они задержаны", — рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Все задержанные уже дают показания. Возбуждено уголовное дело.