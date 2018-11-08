Вандалы осквернили памятник морякам "Потемкина" в Одессе

В Одессе неизвестные осквернила памятник участникам восстания на броненосце "Потемкин". Вандалы облили монумент краской и оставили на нем оскорбительные надписи. Кроме того, злоумышленники повредили памятник организатору восстания Григорию Вакуленчуку, а также мемориальную доску большевикам, погибшим от рук деникинцев в 1920 году.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, памятник потемкинцам расположен в сквере на Таможенной площади.

С мая 2015 года на Украине действует закон о так называемой декоммунизации, который в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.