Ольгу Глацких исключили из политсовета партии за слова о молодежи

Свердловское отделение "Единой России" прекратило полномочия ряда членов политического совета партии. Среди них директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких. Экс-спортсменка, а ныне чиновница заявила, что государство ничего не должно молодежи.

"Все претензии к вашим родителям, — заявила Глацких. – Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать".

Глацких упрекнула людей в том, что все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности, напоминает "Интерфакс". Распоряжение об отстранении Ольги Глацких от должности на время проведения проверки подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Вывод из политсовета Ольги Глацких после XXXIV конференции свердловского отделения партии пояснили прогрессивной нормой: состав руководящего органа — регионального политсовета — должен ежегодно обновляться на 10%. Это заявление сделал секретарь регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий. Кроме экс-чиновницы политсовет покинули еще восемь человек.

Сама чиновница в разгар скандала заявила, что некорректно выразила свое мнение. Она, якобы хотела мотивировать молодежь самостоятельно развиваться и активно вкладывать собственную энергию в силу и самостановление, а не рассчитывать на государство. Якобы, подчеркнула Глацких, ее слова были вырваны из контекста.

В ведомстве оскандалившейся чиновницы обнаружены нецелевые траты на 131 миллион рублей.

И это при том, что чиновница жаловалась на свою "трехкопеечную" зарплату. По данным декларации о доходах за 2017 год, зарплата Ольги Глацких составила 1 миллион 525 тысяч и 442 рубля. Кроме того, у нее в собственности два земельных участка, жилая площадь 116 квадратных, а также два автомобиля – Lada и Mercedes-Benz ML 350.