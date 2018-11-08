Во Флориде экстремал нырнул в пруд с крокодилами

Сотрудники крокодильей фермы в американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, пришли в ужас, обнаружив утром возле одного из бассейнов с хищниками бесхозную обувь. Подтвердились худшие опасения – ночью к аллигаторам пробрался незваный гость, сообщает Fox.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как ночью в озеро к крокодилам пробирается полуголый мужчина. Он перелезает через ограду и ныряет в воду.

Сотрудники крокодильего заповедника вызвали полицию. Впрочем, выяснилось, что незадолго до этого стражей порядка уже вызвал местный житель Джефф Блэк, который в ночи обнаружил у себя во дворе мокрого и окровавленного юношу. Тот уверял, что его держали в заложниках в пруду с аллигаторами.

Пострадавшим оказался 23-летний Брэндон Кит Хэтфилд, который по неизвестной причине отправился в ночи знакомиться с крокодилами, был укушен, если спасся и проник во двор к одному из местных жителей в поисках помощи.

Не сообщается, находился ли молодой человек под воздействием алкоголя или запрещенных веществ.

Здоровью Хэтфилда ничего не угрожает, чего нельзя сказать о его финансовом состоянии. Американец будет вынужден выплатить компенсацию в размере 5,1 тысячи долларов.