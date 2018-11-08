Теннисист Рублев обыграл Каруану на итоговом турнире Next Gen ATP Finals

В итальянском Милане, где проходит итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов среди игроков не старше 21 года, россиянин Андрей Рублев одержал вторую победу, одолев в трех партиях итальянца Лиама Каруану. Напомним, что он выступает в группе В.

Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты. Встреча завершилась в пользу Рублева со счетом 4:3 (9:7), 4:1, 4:2.

В турнире принимают участие восемь теннисистов, разделенных на две группы. Россиянин сыграл все три встречи на групповом этапе, в двух из которых был сильнее своих соперников.

Отметим, что в полуфинал выходят по два участника из каждой группы. Дальнейшая судьба Рублева решится в сегодняшнем вечернем матче между австралийцем Алексом де Минором и американцем Тейлором Фритцем.

Отметим, что дебют турнира Next Gen ATP Finals состоялся в 2017 году. Тогда Андрей Рублев дошел до финала, где уступил корейцу Чон Хену.