Россу из "Друзей" предложили миллион за съемку в порно-пародии на знаменитый сериал

Представители одного из сайтов для взрослых сделали коммерческое предложение актеру Дэвиду Швиммеру, который прославился ролью Росса в комедийном сериале "Друзья". За один миллион долларов американцу предложили вернуться к прежнему амплуа, сообщает Mirror.

"Мы даже позволим вам вновь надеть кожаные штаны!", — отметили авторы ресурса.

По их словам, они уже нашли девушку на роль Рэйчел Грин, подруги Росса.

Сам актер пока никак не прокомментировал это предложение.

Ранее сообщалось, что двойник Швиммера украл ящик пива из британского магазина.