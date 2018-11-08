Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 ноября 201820:11

В Британии более 7 тысяч семей все еще смотрят черно-белые телевизоры

independent.co.uk

Британские журналисты опубликовали удивительную статистику – в стране в семи тысячах домах по-прежнему смотрят черно-белые телевизоры. При этом Соединенное Королевство давно перешло на цифровое вещание, сообщает Independent.

Как ни странно, больше всего черно-белых телевизоров в лондонских семьях – здесь их 1768. Далее идут жители Бирмингема (431), а за ними – Манчестера (390).

Интересно, что даже за просмотр черно-белого ТВ британцам необходимо платить. В стране введена лицензия на просмотр телевизора.

Владельцам черно-белых телевизоров она обходится в 50 фунтов в год (4,4 тысячи рублей), а обладатели современных устройств вынуждены платить в три раза больше.

Купить черно-белы телевизор в Британии довольно сложно, однако такое предложение есть на некоторых местных интернет-сайтах.

 

 

Сейчас

19:50

Украина собирается вдвое увеличить зону контроля в Черном море

18:27

Полиция: калифорнийский стрелок застрелился

17:11

Экс-министру юстиции Монако предъявлены обвинения по делу Рыболовлева

15:37

Военным запретят выкладывать в сети фото и видео

15:20

Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области. Один человек погиб

14:35

Пассажиров Ан-2, севшего в лесу, доставили в Архангельск

13:32

При стрельбе в Таузенд Оукс погибли 13 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Бойня в Калифорнии: полиция неоднократно сталкивалась с бывшим морпехом

Бойня в Калифорнии: полиция неоднократно сталкивалась с бывшим морпехом

1 час назад
Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына: жертвы боролись за жизнь до последнего

Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына: жертвы боролись за жизнь до последнего

1 час назад
Восстановлению не подлежит. Ан-2 обломал крылья и шасси, зато спас пассажиров

Восстановлению не подлежит. Ан-2 обломал крылья и шасси, зато спас пассажиров

4 часа назад
Лаборатория в гараже и тонна наркотиков: МВД провело две спецоперации против торговцев зельем

Лаборатория в гараже и тонна наркотиков: МВД провело две спецоперации против торговцев зельем

1 час назад
Экс-министру юстиции Монако предъявлены обвинения по делу Рыболовлева

Экс-министру юстиции Монако предъявлены обвинения по делу Рыболовлева

2 часа назад
Пугачева объяснила, почему не сможет выступить на 50-летии Агутина

Пугачева объяснила, почему не сможет выступить на 50-летии Агутина

2 часа назад
"Поняла, что я не робот": Светлана Лобода рассказала, что переосмыслила в больнице

"Поняла, что я не робот": Светлана Лобода рассказала, что переосмыслила в больнице

2 часа назад
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

05.11.2018 15:30
Конфликт Патриархатов: получены ответы на незаданные вопросы

Конфликт Патриархатов: получены ответы на незаданные вопросы

26 минут назад
Кокорин и Мамаев могут остаться в СИЗО до 8 февраля

Кокорин и Мамаев могут остаться в СИЗО до 8 февраля

1 час назад
У пологовского потрошителя, убившего более 100 человек, не выдержало сердце

У пологовского потрошителя, убившего более 100 человек, не выдержало сердце

5 часов назад
Кудрин-барабанщик: глава Счетной палаты ритмически поддержал студенческую олимпиаду

Кудрин-барабанщик: глава Счетной палаты ритмически поддержал студенческую олимпиаду

5 часов назад
При падении навесных шкафов в новосибирской школе пострадали пять девочек

При падении навесных шкафов в новосибирской школе пострадали пять девочек

7 часов назад
Художник Оскар Рабин умер во Флоренции

Художник Оскар Рабин умер во Флоренции

17 часов назад
Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране

Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране

2 часа назад
Непридуманные истории. Узнай больше о настоящих фермерах! Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Непридуманные истории. Узнай больше о настоящих фермерах! Всероссийская перепись фермеров "Свое"

8 часов назад
Не упусти свой шанс стать телезвездой

Не упусти свой шанс стать телезвездой

8 часов назад
Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

06.11.2018 18:01
Руководство футбольного "Пари Сен-Жермена" обвиняют в расизме

Руководство футбольного "Пари Сен-Жермена" обвиняют в расизме

1 час назад
Во Флориде экстремал нырнул в пруд с крокодилами

Во Флориде экстремал нырнул в пруд с крокодилами

1 час назад
В Китае заменяют телеведущих ИИ-симуляцией

В Китае заменяют телеведущих ИИ-симуляцией

2 часа назад
За день до сольника: певица Серябкина опубликовала свое фото под капельницей

За день до сольника: певица Серябкина опубликовала свое фото под капельницей

2 часа назад
Дмитрий Медведев встретился с финалистами фотоконкурса имени Андрея Стенина

Дмитрий Медведев встретился с финалистами фотоконкурса имени Андрея Стенина

2 часа назад
Роскачество выявило лучшие приложения для поиска работы

Роскачество выявило лучшие приложения для поиска работы

3 часа назад
В Карелии тяжелая фура с каменными глыбами проехала сквозь толпу пешеходов. Видео

В Карелии тяжелая фура с каменными глыбами проехала сквозь толпу пешеходов. Видео

3 часа назад
Первый электромотоцикл Harley-Davidson готов к серийному производству

Первый электромотоцикл Harley-Davidson готов к серийному производству

3 часа назад
Россиянка потеряла 1,2 миллиона, купив квартиру в Интернете

Россиянка потеряла 1,2 миллиона, купив квартиру в Интернете

4 часа назад
Вопрос стилисту: как носить модные в этом сезоне сапоги-трубы?

Вопрос стилисту: как носить модные в этом сезоне сапоги-трубы?

4 часа назад
Коллекторы выбивали долг из отца порнографическим коллажом с его дочерью

Коллекторы выбивали долг из отца порнографическим коллажом с его дочерью

4 часа назад
У украинской правозащитницы Бережной нашли письмо к Лаврову и слитки золота

У украинской правозащитницы Бережной нашли письмо к Лаврову и слитки золота

4 часа назад
Военным запретят выкладывать в сети фото и видео

Военным запретят выкладывать в сети фото и видео

4 часа назад
Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области. Один человек погиб

Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области. Один человек погиб

4 часа назад
В Пакистане вышла на свободу христианка, обвиненная в богохульстве, и тут же скрылась

В Пакистане вышла на свободу христианка, обвиненная в богохульстве, и тут же скрылась

4 часа назад
Америка дала актеру Штефанко хлеб насущный, но разрушила семью

Америка дала актеру Штефанко хлеб насущный, но разрушила семью

5 часов назад
Времени у нас нет: ФСБ предложит решение проблемы радикализации молодежи

Времени у нас нет: ФСБ предложит решение проблемы радикализации молодежи

5 часов назад
"С какого перепуга я должен смотреть рекламу?": возмущения мужчины в кинотеатре сняли на видео

"С какого перепуга я должен смотреть рекламу?": возмущения мужчины в кинотеатре сняли на видео

6 часов назад
"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

6 часов назад
В Вильнюсе умер актер из "Зимней вишни" и "Американской трагедии"

В Вильнюсе умер актер из "Зимней вишни" и "Американской трагедии"

8 часов назад
РПЦ: Порошенко указал на дверь миллионам украинских граждан

РПЦ: Порошенко указал на дверь миллионам украинских граждан

8 часов назад
"Хорошие парни" в голливудских фильмах оказались гораздо хуже злодеев

"Хорошие парни" в голливудских фильмах оказались гораздо хуже злодеев

8 часов назад
Потенциальное лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал

Потенциальное лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал

8 часов назад
Злоключения российских олигархов за рубежом

Злоключения российских олигархов за рубежом

8 часов назад
Мужчина сжег храм в Тушине в знак протеста против застройки парка

Мужчина сжег храм в Тушине в знак протеста против застройки парка

8 часов назад
Журналист CNN устроил перепалку с Трампом в прямом эфире

Журналист CNN устроил перепалку с Трампом в прямом эфире

10 часов назад
Найдена новая опасность недосыпа

Найдена новая опасность недосыпа

10 часов назад
В соцсетях возмутились требованиям к костюмам детей на утреннике

В соцсетях возмутились требованиям к костюмам детей на утреннике

11 часов назад
Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

11 часов назад
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

22 часа назад
Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

07.11.2018 19:18
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

06.11.2018 16:01