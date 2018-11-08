В Британии более 7 тысяч семей все еще смотрят черно-белые телевизоры

Британские журналисты опубликовали удивительную статистику – в стране в семи тысячах домах по-прежнему смотрят черно-белые телевизоры. При этом Соединенное Королевство давно перешло на цифровое вещание, сообщает Independent.

Как ни странно, больше всего черно-белых телевизоров в лондонских семьях – здесь их 1768. Далее идут жители Бирмингема (431), а за ними – Манчестера (390).

Интересно, что даже за просмотр черно-белого ТВ британцам необходимо платить. В стране введена лицензия на просмотр телевизора.

Владельцам черно-белых телевизоров она обходится в 50 фунтов в год (4,4 тысячи рублей), а обладатели современных устройств вынуждены платить в три раза больше.

Купить черно-белы телевизор в Британии довольно сложно, однако такое предложение есть на некоторых местных интернет-сайтах.