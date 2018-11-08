Украина собирается вдвое увеличить зону контроля в Черном море

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект " О прилегающей зоне Украины" (участок морского пространства), который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль с целью противодействия контрабандному трафику в Черном море.

Как передает РИА Новости, при необходимом минимуме в 226 голосов документ одобрили 238 парламентариев. Законопроект должен пройти второе чтение.

В пояснительной записке авторы заявляют о том, что после присоединения Крыма к России Украина потеряла возможность действенного контроля за прохождением судов и кораблей на предмет контрабанды, перевозки оружия и наркотиков.

Верховной раде предлагается законодательно урегулировать статус прилегающей зоны Украины, что позволит стране реализовать возможности, которые представляет ратифицированная Конвенция по морскому праву 1982 года, в частности, расширить контролируемую территорию на 12 морских миль (более 22 километров).

По мнению депутата Государственной думы РФ от Крыма Руслана Бальбека, данный законопроект неактуален, поскольку Россия сама борется на море с контрабандой и другими преступлениями.

Парламентарий отметил, что документ вряд ли грозит отечественному судоходству, однако предположил, что если украинские моряки пойдут по картам "новой" морской территориальной зоны, то "могут оказаться в российской тюрьме".

Бальбек посоветовал во избежание инцидентов верить морским международным навигационным картам.