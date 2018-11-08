Бастрыкин отстранил главу Следственного комитета в Приморье

От исполнения служебных обязанностей руководителя приморского подразделения Следственного комитета России отстранен Сергей Грызыхин. Это решение принял после совещания по подведению итогов работы Следственного комитета за 9 месяцев председатель ведомства Александр Бастрыкин.

В отношении Грызыхина начата служебная проверка. Александр Бастрыкин намерен лично с инспекцией выехать в Приморский край. Здесь он проведет прием граждан, пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Эти оргмеры вызваны низкими показателями работы следственных органов в Приморье, пояснила Петренко. Перед председателем Следственного комитета России лично отчитались руководители управлений по Приморскому краю, Хакасии, Астраханской и Новгородской областям. До конца года тоги работы подразделений, вызвавших недовольство Александра Бастрыкина, будут проверены вновь.

Будет проведена реорганизация этих региональных подразделений, чтобы доля следователей в рамках существующей штатной численности была увеличена. Также центральный аппарат Следственного комитета проверит, насколько рационально используется в регионах кадровый потенциал подразделений.