Лидеры ОДКБ сверили планы в Астане

ОДКБ выступает за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также за предметный диалог с Европой и Америкой ради построения единого и неделимого пространства безопасности. Члены организации поддерживают усилия России и Казахстана по урегулированию в Сирии и договариваются увеличить взаимные поставки оружия. Все это — цитаты из Декларации саммита ОДКБ, который прошел в Астане. Лидеры шести государств, в том числе президент России Владимир Путин, обсудили и региональную безопасность, и ключевые мировые проблемы.

Как ни старались наземные службы астанинского аэропорта, красная ковровая дорожка через несколько секунд все равно снова становилась белой от снега. Но метель и пронизывающий холодный ветер — точно не про политические отношения. Кроме России и Казахстана, в ОДКБ входят Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Армения. Когда даже в названии организации ключевое слово — "безопасность" — понятно: большая часть переговоров — за закрытыми дверями. Но некоторые детали все же стали известны. В частности, о чем говорил Путин. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Он детально проинформировал участников саммита о ситуации со стратегической стабильностью и контролем над вооружением в свете решения американцев выйти из РСМД, о перспективах начала разговора с американской стороной по РСДМ, а также о разных нюансах по сирийским делам. Были затронуты другие региональные конфликты".

Лидеры подписывают два десятка важных документов. И политическую декларацию, где в том числе — и о важности неукоснительного соблюдения всех международных обязательств. Тот же договор по ракетам средней и меньшей дальности, из которого США хотят выйти. Серьезная угроза для всего мирового сообщества — общая позиция ОДКБ.

"У нас общие позиции, которые заключаются в том, что договор является одним из важнейших инструментов поддержания международной безопасности и стабильности, и что его очень важно сохранить", — отмечает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вопрос, который Путин и Трамп тоже обсудят с глазу на глаз: их встреча, подтвердил сегодня министр Лавров, состоится на полях саммита "Большой двадцатки". Предпосылки для диалога, наконец, появились. Секретарь Совбеза Патуршев после встречи с американским коллегой Болтоном считает именно так. "Диалог пошел по многим направлениям, но каждая из сторон отстаивает свои интересы, важно, чтобы другая сторона это слышала, те озабоченности, которые существуют, — отметил он. — Будет ли прогресс и в какую сторону, — это покажет время".

Впрочем, на саммите ОДКБ — главное все-таки региональная безопасность. Военное сотрудничество, противодействие терроризму, ситуация в Афганистане — озабоченность вызывают разведданные о плацдармах боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) — в непосредственной близости от границ Центрально-Азиатского региона. Нужен надежный заслон. О нем говорит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: "Казахстан рассматривает ОДКБ в качестве авторитетной, эффективной структуры. Завершается подготовка к полноценному функционированию центра кризисного реагирования ОДКБ, предназначенного для расширения возможностей по выявлению потенциальных угроз нашей безопасности".

Для того и проводятся совместные маневры. Вот на полигоне Чебаркуль — учения. В центре внимания глав государств, естественно, — и ситуация в Сирии. К сирийскому урегулированию Астана имеет самое непосредственное отношение, ведь именно здесь по инициативе России, Турции и Ирана почти два года назад первые удалось усадить за общий стол переговоров сирийские власти и оппозицию. Астанинский формат — как начало политического урегулирования, и сегодня это тоже подчеркнули.

6 декабря лидеры встретятся снова, уже в Петербурге, где председательство в ОДКБ официально перейдет от Казахстана к Киргизии. Там же изберут и нового генсека организации.