Жесткая посадка между лесом и болотом: пилоты Ан-2 сохранили жизни пассажиров

История чудесного спасения. В Архангельской области жесткую посадку прямо в глухом лесу среди болот совершил пассажирский самолет Ан-2 местных авиалиний. Всего на борту находились 13 человек, включая двоих пилотов. Благодаря их четким действиям и хладнокровию фактически неуправляемую машину, у которой обледенел фюзеляж, удалось не только посадить, но и сохранить жизни всех, кто был в самолете.

Фотографии с места аварии Ан-2: искореженный самолет, застрявший между берез. Воздушное судно выполняло рейс Архангельск – Сояна — Мезень, но через несколько минут после взлета, пилоты развернули борт. До аэропорта не дотянули всего полсотни километров.

"Погода сказалась: дождь. Влетели, наверное, в холодную полосу. И резкое обледенение крыльев или чего там с техникой, не знаю. Был шум, но все нормально. Все молодцы. Самолет посадили ровно между болотом и лесистой местностью. Хорошо сели, мягко. Страшно было? Кому-то может да. Мне — нет", — признается пассажирка самолета Галина Лыкова.

На борту было 11 пассажиров, в том числе ребенок, и два члена экипажа. Из леса пострадавших на вертолетах доставили в международный аэропорт Архангельска. Там развернули мобильный пункт помощи.

В карете скорой медики работают с самым юным пассажиром этого рейса — мальчиком, которому всего 8 месяцев. По словам медиков, серьезных травм у него нет.

После осмотра — госпитализация. Мальчика и его маму увезли в Архангельскую детскую областную больницу для полного медицинского обследования. Еще один пострадавший тоже попал в больницу — в результате авиапроисшествия мужчина вывихнул плечо.

"Зря схватился от страха, наверное, за поручень. Вот и руку вывихнул", — говорит пассажир прерванного рейса Андрей Нечаев.

- Было страшно?

"Нет. Сейчас страшно, что рука выпала", — отвечает Нечаев.

- Сейчас только осознание приходит?

- Наверное.

"Пациент был обследован, рентгенологическое, лабораторное обследование. И после обследования вывих был вправлен", — отчитывается о лечении пассажира с вывихом и.о. главного врача Архангельской областной клинической больницы Алексей Преловский.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства аварии выясняет региональный Следственный комитет на транспорте.

"В настоящее время допрошены уже свидетели, которые находились на борту. В настоящее время допрашиваются члены экипажа — капитан воздушного судна, а также его помощник. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — разъяснил руководитель Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления Следственного комитета России Иван Бурлачук.

Ан-2 принадлежал Второму архангельскому объединенному авиаотряду. В парке компании несколько самолетов малой авиации. Севшему в лесу было больше 30 лет. Обычно маневренное и надежное в эксплуатации судно сегодня отказало в пилотировании. Посадить его без жертв для экипажа стало непростой задачей.

Пилота Ан-2 зовут Александр Иванов. Этот рейс летчик запомнит на всю жизнь. В сложнейших условиях ему удалось посадить воздушное судно и не допустить человеческих жертв.

"Когда ты садишься в лес, ты осуществляешь посадку на верхушки деревьев. Летчик справился с этим", — подчеркивает заслуженный летчик-испытатель СССР, президент Федерации любителей авиации России Виктор Заболотский.

Вывести Ан-2 из леса должны в ближайшее время. А вот пассажиры уже 9 ноября спецрейсом будут доставлены по домам.