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8 ноября 201821:06 Марина Полунина

Денис Драгунский: я предсказал WikiLeaks

10 ноября в ЦДЛ состоится творческий вечер писателя и журналиста Дениса Драгунского. В преддверии первой масштабной встречи прототипа главного героя знаменитых "Денискиных рассказов" Вести.Ru поговорили с Драгунским о детстве, источниках вдохновения и его великом отце.

- Денис Викторович, знаю вас как журналиста, читаю в "Фейсбуке", слышу по радио. Но не возможное же чувство – то, что вижу реального, того самого, только повзрослевшего Дениску. Достали вас, наверное, этим вопросом уже?

- Вы знаете, мне это осточертело, когда мне было лет 30. А потом, с возрастом отношение изменилось. Сегодня мне даже нравится общаться с детьми, с учителями, рассказывать детям про ту жизнь, про те велосипеды, про те телефонные аппараты. И детям интересно. Дело в том, что все реалии того времени дети будто не очень и замечают. "Денискины рассказы" не стали винтажом. Они же про детские чувства, про веселые приключения. И поэтому сейчас я выступаю регулярно перед детьми, читаю "Денискины рассказы", я считаю это своим долгом. Это для меня очень радостно и весело. Мне пишут, спрашивают: "Можете приехать к нам в школу, и сколько это будет стоить?" Я отвечаю: "Ничего это не будет стоить, я не беру деньги за это".

- Тогда все-таки начнем с Дениски. Его детство мы все знаем наизусть. А расскажите про ваше. Где прошло ваше детство? Каким вы были?

- Сперва в Романовом переулке, в знаменитом доме, увешанном мемориальными досками, где жила исключительно политическая и военная элита СССР. Но мы жили в подвале, потому что мой дедушка по маме был шофером в гараже Совета министров. А сам гараж находился в Манеже. Манеж превратили в выставочный зал году в 1957, до этого там был гараж. Наташа Конева, Лора Молотова, Лена Щербакова, Костик Рокоссовский – вот ребята нашего двора. А потом мы переехали на Каретный ряд, первый дом от угла, дом артистов. Мой отец купил кооперативную квартиру. И… Я все время дрался. Мой папа умел драться и меня научил. Драться по-настоящему, бить сразу в переносицу, в челюсть. Поэтому меня даже побаивались во дворе. Нет, меня тоже сильно лупили. Старшеклассники отбирали деньги. Подойдет такой из девятого класса, а я в шестом – и что я мог с ним сделать?

- Но профессию все же выбрали не "бойцовскую", а пошли по стопам отца-писателя. Расскажите, как в этой области начинали?

- Первое мое писание – это инсценировки, я делал сценарии по произведениям своего отца. Я был сценаристом трех фильмов по его рассказам и повестям. Потом уже делал инсценировки для театра. Моя пьеса "Пчелка", по Анатолю Франсу, шла в театре имени Моссовета 18 лет без перерыва. Но я писал и свои пьесы, они тоже шли в театрах. И кстати, этому я специально учился. Я ходил на семинары к замечательным драматургам Львовскому и Кузнецову. Михаил Львовский – это человек, который сейчас пребывает в раю за песню "На Тихорецкую состав отправится". Но кроме того, у него есть очень хорошие сценарии, например, знаменитый фильм "В моей смерти прошу винить Клаву К.". А Исай Кузнецов – автор фильмов "Отроки во вселенной" и "Москва – Кассиопея". Я написал много пьес и сценариев, штук пятнадцать так и не поставили, и в 1990-м году я ушел в политическую аналитику, журналистику. И все эти пьесы я уничтожил. Все отнес на помойку. Тогда же не было компьютера, печатали на машинке. И мы с моей дочкой Ириной в три приема все отнесли.

- А дальше как сложилось с политической аналитикой?

- Замечательно! Я ездил на международные конференции, а в 1999 году даже написал сценарий для России до 2015 года. Меня для этого привлек Центр стратегических разработок. Могу сказать, что из моего сценария сбылся Джулиан Ассанж. Я там предсказал появление WikiLeaks и всех этих страшных разоблачений. Но сейчас я от политики отошел, в основном пишу статьи на социально-моральные темы, типа "родители и дети", "культура и грамотность".

- А откуда берутся сюжеты рассказов?

- На самом деле большинство сюжетов – это мое, прожитое. Мой жизненный опыт, мои переживания, моя биография, семья. Дочь Ирина для меня очень близкий человек. Мы с ней все время переписываемся, перезваниваемся, часто встречаемся. Жена занимается европейской интеграцией. Она у меня очень ученая, пишет такие толстенные книжки. Сейчас заканчивает книгу, о том, как евро получилось. Люблю, когда приходят гости – чтобы стол, чтобы салат. Сидим, чай пьем, рассказываем случаи из жизни.

- Роман "Автопортрет неизвестного", который вышел этой осенью, тоже о семье?

- Да. О трех поколениях из одной квартиры "сталинского" дома. Там довольно много всякой философии, но герои не столько философствуют, сколько живут довольно запутанной и необычной жизнью. Сейчас я смотрю на него со стороны: он очень сложный, закрученный, рассказ в рассказе, роман в романе. Но ничего, зато в конце все выясняется. И еще там секса много. И там я специально внедрил некоторые сериальные приемы. С одной стороны, это очень серьезный роман, а, с другой стороны, такие мелкие штучки: внезапно узнать, например, кто чей незаконный сын.

- На ваших творческих вечерах обычно такая семейная, уютная атмосфера. Но те, которые будут – впервые такие масштабные…

- "Ты царь, живи один", — завещал Пушкин. Вы знаете, я пишу, чтобы разобраться со своими чувствами и воспоминаниями. Но для этого мне нужен, просто необходим диалог с читателями. Вот буквально на днях я закончил новый рассказ (довольно длинный по моим меркам, потому что я обычно пишу очень коротко, на 1-2 страницы, а тут — на 15, наверное). И подумал: "Ну, раз он такой большой получился, дай-ка я отдам его в журнал..." Но тут же другая мысль: "Да что я, с ума сошел? В журнале его напечатают в самом лучшем случае через 2 месяца!". И я в тот же день вывесил его на своих страницах в "Фейсбуке" и "ЖЖ". И буквально через пять минут начал получать отклики. Для меня это чрезвычайно важно. Но — Сеть сетью, а живого общения тоже хочется. Хочу увидеть лица, глаза. Хочу услышать дыхание, смех, удивленное "ох!" в местах, где фабула новеллы делает внезапный крутой разворот. И очень надеюсь, что зрители-слушатели оценят, как я читаю свои рассказы. А я, честное слово, делаю это неплохо! Кроме того — если гостям будет интересно — я немного расскажу, как устроена новелла, чем она отличается от "просто рассказа". Что должно быть в литературном тексте, чтобы он был интересен читателям. И, конечно, расскажу о себе, как это я вдруг стал писателем в 57 лет. И вообще отвечу на любые вопросы о себе, своей жизни и своей работе: я, вообще-то говоря, человек очень откровенный, иногда даже сам удивляюсь — насколько.

Российский писатель и журналист. Родился 15 декабря 1950 года в семье писателя Виктора Драгунского, став прототипом героя "Денискиных рассказов". Отец журналиста и дизайнера Ирины Драгунской. Кандидат философских наук. Написал сценарии нескольких фильмов, работал политическим аналитиком, главным редактором научного журнала и партийной газеты. Издал 19 книг прозы. Осенью 2018 года выпустил роман "Автопортрет неизвестного". Ближайшие творческие вечера писателя запланированы на 1 ноября в Санкт-Петербурге в Открытой киностудии ЛенДок и 10 ноября в Москве в Центральном Доме литераторов.

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