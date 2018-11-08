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8 ноября 201821:44 Дарья Григорова

600 вопросов без ответа: что вменяют в вину Рыболовлеву

Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву разрешили покидать пределы княжества. Единственное условие — не встречаться с лицами, причастными к этому делу. Одним из них сегодня стал бывший министр юстиции Монако Филипп Нармино, которому предъявлены обвинения в коррупции.

600 вопросов и ни одного ответа — так прошел допрос Дмитрия Рыболовлева по данным монакских СМИ. Отказался отвечать бизнесмен потому, что якобы не согласен с выдвинутыми обвинениями. Адвокаты подчеркивают – у их клиента сохраняется полная свобода передвижений.

"Речь ни в коем случае не идет об обвинениях, которые могут служить основанием для судебного процесса, не говоря уже о доказательствах, которые могут привести к его осуждению. И особенно мы подчеркиваем тот факт, что на данном этапе Дмитрий Рыболовлев считается невиновным, и настаиваем на необходимости неукоснительного соблюдения этого принципа, и прав связанных с ним", — отметил Дмитрий Чечкин, представитель Дмитрия Рыболовлева.

А началось разбирательство с живописи и скульптуры. Это не только искусство, но еще и вложение средств, считает Фредерик Понт, он и сам арт-дилер. Коллекцию Дмитрия Рыболовлева из 40 картин называет одним из лучших, то есть дорогих частных собраний в мире.

"Я знаю, что в коллекции много шедевров европейского искусства, таких как работы Мане или Модельяни. Я бы назвал это лучшей коллекцией художников ХIХ века", — рассказал Понт.

Приумножением коллекции на протяжении многих лет занимался швейцарец Ив Бувье. Во время покупки очередного полотна Марка Ротко выяснилось — дилер умножает и свои гонорары, продавая клиенту полотна подороже.

При этом аукционный дом "Сотбис", который служил посредником в сделках Бувье якобы знал о завышенной цене, но продолжал помогать швейцарцу. Например, полотно Поля Гогена "Дом" было куплено Рыболовлевым за 85 миллионов долларов, а позже он его продал только 25 миллионов долларов. В том же списке работы Пикассо, Магритта, Климта, Родена.

А когда Рыболовлев решил расстаться с жемчужиной коллекции — "Спасителем мира" Леонардо да Винчи, ряд экспертов засомневались, что картина действительно кисти легендарного итальянца. Полотно в коллекцию приобретал все тот же Ив Бувье.

"Последняя история с продажей фальшивого Леонардо на "Кристи", она не делает ему чести. Есть тому три явных примера. Во-первых — прямой взгляд. Во-вторых — неправильное отражение пальцев. Леонардо был физиком. Он не мог этого допустить. И в-третьих — все тени на лице Иисуса, они полностью соответствуют теням на Моне Лизе", — отметил Михаил Перченко, вице-президент международной конференции антикваров.

Тем не менее, "Спаситель мира" был выставлен на аукцион за 100 миллионов долларов, а в итоге ушел за 450, став самым дорогим произведением искусства в мире.

Продать Рыболовлев пытается и пентхаус в Нью-Йорке. 10 комнат, из окон открыточный вид на Центральный парк, терраса, теннисный корт, два камина, библиотека, отделанная бразильским розовым деревом.

"На данный момент, как я понимаю, они не выбрали эксклюзивного агента, который бы представлял эту квартиру, а если выбрали, то это делается так называемым способом оф-маркет. То есть, без общественной публикации, без рекламы, только среди своих, потому что на самом деле покупателя на такого уровня недвижимости невозможно найти среди простых людей. Это может быть только миллиардер", — пояснил Сергей Милиан, эксперт по недвижимости.

Начиная с 2011 года, Рыболовлев постоянно проживал в Монако. Футбольный клуб "Монако" бизнесмен приобрел за символический один евро при условии, что инвестирует за первые четыре года не меньше 100 миллионов евро. Бизнесмен план перевыполняет, вложив 300 миллионов, а значит, поддерживает экономику княжества.

Тем неожиданнее стало его задержание даже для монегасков — в карликовом государстве крайне редко доходит дело до арестов.

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