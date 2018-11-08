"Знакомьтесь, Горбачев": Запад до сих пор пытается понять себя и СССР

В Москве 8 ноября прошла российская премьера фильма немецких документалистов о первом и единственном президенте СССР. В картину "Знакомьтесь, Горбачев!" вошли интервью с политиком, в которых он откровенно рассуждает о ситуации в мире и опасности новой холодной войны. Бывший советский лидер лично пришел на премьеру и дал понять, что он всегда в курсе всех мировых событий и имеет о них свое мнение.

Главной интригой было — придет ли сам Михаил Горбачёв. Пришел, хотя заметно, что ему нелегко. Но он по-прежнему верен своим идеям.

"Советские, русские должны знать, что нужно сохранять то, что было достигнуто. Все договоренности", — подчеркивает на премьере фильма генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Это на него повлияли новости о выходе Соединенных Штатов из РСМД.

"На днях я услышал, что они решили выйти из договора, — говорит об этом Михаил Горбачев. — Я больной был, но меня это аж на ноги подняло".

Фильм режиссеров Вернера Херцога и Андре Зингера как раз о том, каким был мир на рубеже 1980-х и 1990-х. И каким стал. Это и история жизни самого Михаила Горбачева. И Советского Союза на излете.

"Раньше он казался мне недосягаемым отстранённым политиком. Но сейчас я знаю, что это человек. Со своей судьбой, со своими трагедиями. Со своим взглядом на тот коллапс, что происходил вокруг него", — представляют экс-президента Советского Союза в фильме "Знакомьтесь, Горбачев".

"Горбачев показан через главные вехи эпохи. Послевоенный Советский Союз. Застой. Перестройка. Чернобыль. Берлинская стена. Путч. И развал СССР. Но лейтмотив последнего генсека: "Нельзя допустить новой холодной войны".

"Нет войне! Холодной и ядерной. Нужно избавиться от ядерного оружия", — призывал Михаил Горбачев.

Для российского зрителя фильм вряд ли станет откровением. Он не для того, чтобы понять, кто же Михаил Горбачёв. Скорее, это попытка Запада понять, кто они. И что для них значил Советский Союз и его последний руководитель.

И до сих пор каждый день Михаил Горбачев смотрит новости и пытается разобраться, что же там у них в Америке на уме?