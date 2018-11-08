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Стрельба в Америке 42 минуты назад
Стрельба в калифорнийском баре: хронология событий
ФБР сделало сенсационное заявление о возможном сотрудничестве украинских националистов из батальона "Азов" и расистов из США. Именно они принимали активное участие в беспорядках в Шарлотсвилле летом прошлого года. Сообщение ведомства прозвучало на фоне новой трагедии, которая потрясла Калифорнию. В пригороде Лос-Анджелеса неизвестный устроил стрельбу в переполненном людьми баре.
Стрельба в калифорнийском кантри-баре Borderline, что в городке Thousand Oaks под Лос-Анджелесом началась в разгар студенческой вечеринки. Около половины 12 ночи одетый с головы до пят во все черное, убийца подстрелил на входе охранника. Зайдя внутрь, открыл беспорядочный огонь по веселящейся молодежи. Сделал около 30 выстрелов. Чтобы навести панику, еще и бросал дымовые гранаты.
Испуганные молодые люди, покидая залитый кровью танцпол, выпрыгивали через окна. Полицейские прибыли на место через несколько минут. Неподалеку оказался патрульный экипаж, дежуривший на автостраде. Стрелок переключился на них.
"Все веселились, внезапно мы услышали выстрелы, очевидно, из полуавтоматической винтовки, — рассказывает очевидец. — Прибыла полиция, трое подошли к двери. Один из них был застрелен, когда они зашли через главный вход".
Убитому полицейском- сержанту Рону Хелусу из управления местного шерифа — оставалось всего ничего до пенсии. Преступник (его имя установлено, это некий Йан Лонг, 28 лет) не стал дожидаться приезда спецназа. Покончил с собой, успев смертельно ранить 11 человек. 21 пострадавший — в больницах.
О мотивах пока говорят уклончиво. Из деталей известно, что в Лонг когда-то служил в морской пехоте, участвовал в боевых действиях. По слухам, у него было посттравматическое расстройство психики, так называемый синдром пост-комбатанта.
"Я сказал, что он может быть террористом, потому что это сегодняшняя реальность, — говорит шериф округа Вентура Джефф Дин. — Было много нападений, похожих на это, без особой причины, с ужасными жертвами".
Понять осторожность шерифа несложно. Две недели назад массовый расстрел в питтсбургской синагоге стал мощным фактором политики накануне промежуточных выборов. Ультраправого антисемита Роберта Бауэрса американские либералы сначала пытались записать в сторонники Трампа, а потом самого Трампа стали обвинять в создании атмосферы ненависти, которая и рождает подобные монстры.
Сам президент США уже отреагировал на расстрел в "Твиттере". К расследованию массовой стрельбы в Калифорнии, тем временем, подключилось ФБР. Агентам предстоит выяснить, действовал ли стрелок спонтанно, или это была заранее продуманная атака. И если так, то ради чего.
Студентов в калифорнийском баре Лонг убивал из самозарядного пистолета Glock 45-го калибра. Оружие купил легально в том же округе Вентура. Какими бы ни были мотивы убийцы, одно как обычно уже ясно: легкость, с которой в США можно стать обладателем ствола практически любой убойной силы, никак не способствует снижению числа таких расстрелов.
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