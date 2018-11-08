В Японии на ядерном объекте произошла утечка радиации

Утечка радиации произошла на атомном объекте в японском поселке Токай, префектура Ибараки. Загрязнение зафиксировали на предприятии, которое занималось разработкой преобразования плутония, сообщает Asian Review.

Представители японского агентства по атомной энергии (JAEA) обнаружили радиационное загрязнение около герметичного контейнера на территории предприятия.

Вероятнее всего, сравнительно небольшая утечка в размере 833 беккерелей стало старение резинового уплотнителя, который несколько лет обеспечивал герметичность конструкции.

По сообщению японских СМИ, в результате инцидента никто не пострадал, ущерба природе нанесено не было.

Решение ликвидировать этот атомный объект в связи с устареванием власти Японии приняли еще в 2014 году. Этот сложный процесс займет 70 лет, на него потратят около 8 миллиардов долларов.