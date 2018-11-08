Пляжный футбол. Россия сыграет с Бразилией в полуфинале Межконтинентального кубка

Мужская сборная России по пляжному футболу потерпела первое поражение на Межконтинентальном кубке, который проходит в Дубае. В матче третьего тура группового этапа соревнований подопечные Михаила Лихачева уступили команде Ирана со счетом 2:3.

Встреча не имела принципиального турнирного значения, так как обе сборные ранее обеспечили себе участие в полуфинале Кубка. Однако по итогам матча определялись соперники команд по следующей стадии турнира. В конечном счете сборная Ирана заняла первое место в группе "B", набрав 9 очков, россияне — второе (6).

Таким образом, в полуфинале Межконтинентального кубка сыграют Бразилия и Россия, а также Иран и Египет. Финал турнира состоится 10 ноября.