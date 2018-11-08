УЕФА открыл новое дело в отношении ЦСКА по итогам матча с "Ромой"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал сообщение о том, что в отношении московского ЦСКА открыто новое дисциплинарное дело. Оно было открыто по итогам матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянской "Ромы".

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу римского клуба.

Отмечается, что основные претензии связаны с поведением армейских болельщиков. Им вменяется использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле и блокировка проходов. Дело будет рассмотрено 22 ноября.

УЕФА открывает дело в отношении ЦСКА во втором матче подряд. Ранее оно было открыто по итогам предыдущего матча команд в Риме.