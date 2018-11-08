Вулкан в Гватемале вновь разбушевался

Гватемальский вулкан Фуэго в ходе четвертого за год извержения выбросил столб пепла на высоту 4,7 километров над уровнем моря.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий Гватемалы.

Специалисты отмечают, что в кратере вулкана, чья высота составляет 3,7 километров, в данное время ежечасно происходит от 12 до 18 взрывов. Поток лавы из жерла Фуэго (в переводе с испанского – огонь) достиг длины в 1,2 километр.

Фуэго, который расположен в 40 километрах к юго-западу от гватемальской столицы, считается одним из самых активных вулканов страны.

Во время извержения в начале июня 2018 года погибло не менее 190 человек, более 230 местных жителей пропали без вести. Потоки грязи и лавы затронули более 1,7 миллиона гватемальцев, а материальный ущерб от мощнейшей стихии превысил 210 миллионов долларов. Многие районы страны были объявлены непригодными для дальнейшего проживания.