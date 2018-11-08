Новости Спорт

Все видео этой рубрики
8 ноября 201821:45

Евротур. Сборная России обыграла финнов в стартовом матче Кубка Карьяла

EPA

В Хельсинки стартовал первый в сезоне этап Евротура. Сборная России по хоккею в первом матче на турнире одержала уверенную победу над хозяевами соревнований — командой Финляндии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

В составе российской сборной шайбы забросили Михаил Григоренко (4-я минута), Никита Нестеров (12-я) и Андрей Педан (35-я). Голкипер нашей сборной Илья Сорокин отразил все 28 бросков по своим воротам.

Следующий матч на Кубке Карьяла сборная России проведет 10 ноября. Соперником нашей команды будут шведы.

Сейчас

20:30

США расширяют санкции против России

19:50

Украина собирается вдвое увеличить зону контроля в Черном море

18:27

Полиция: калифорнийский стрелок застрелился

17:11

Экс-министру юстиции Монако предъявлены обвинения по делу Рыболовлева

15:37

Военным запретят выкладывать в сети фото и видео

15:20

Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области. Один человек погиб

14:35

Пассажиров Ан-2, севшего в лесу, доставили в Архангельск

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

США расширяют санкции против России из-за Крыма и Донбасса

США расширяют санкции против России из-за Крыма и Донбасса

1 час назад
Архиепископа РПЦ объявили на Украине агентом Кремля

Архиепископа РПЦ объявили на Украине агентом Кремля

1 час назад
Жесткая посадка между лесом и болотом: пилоты Ан-2 сохранили жизни пассажиров

Жесткая посадка между лесом и болотом: пилоты Ан-2 сохранили жизни пассажиров

56 минут назад
Бойня в Калифорнии: полиция неоднократно сталкивалась с бывшим морпехом

Бойня в Калифорнии: полиция неоднократно сталкивалась с бывшим морпехом

3 часа назад
600 вопросов без ответа: что вменяют в вину Рыболовлеву

600 вопросов без ответа: что вменяют в вину Рыболовлеву

27 минут назад
Сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, подозревают в превышении полномочий

Сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, подозревают в превышении полномочий

8 минут назад
Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына: жертвы боролись за жизнь до последнего

Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына: жертвы боролись за жизнь до последнего

3 часа назад
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

05.11.2018 15:30
Конфликт Патриархатов: получены ответы на незаданные вопросы

Конфликт Патриархатов: получены ответы на незаданные вопросы

2 часа назад
Кокорин и Мамаев могут остаться в СИЗО до 8 февраля

Кокорин и Мамаев могут остаться в СИЗО до 8 февраля

3 часа назад
У пологовского потрошителя, убившего более 100 человек, не выдержало сердце

У пологовского потрошителя, убившего более 100 человек, не выдержало сердце

7 часов назад
Кудрин-барабанщик: глава Счетной палаты ритмически поддержал студенческую олимпиаду

Кудрин-барабанщик: глава Счетной палаты ритмически поддержал студенческую олимпиаду

6 часов назад
"Поняла, что я не робот": Светлана Лобода рассказала, что переосмыслила в больнице

"Поняла, что я не робот": Светлана Лобода рассказала, что переосмыслила в больнице

4 часа назад
Норвежский фрегат протаранил танкер на учениях НАТО

Норвежский фрегат протаранил танкер на учениях НАТО

5 часов назад
Пугачева объяснила, почему не сможет выступить на 50-летии Агутина

Пугачева объяснила, почему не сможет выступить на 50-летии Агутина

3 часа назад
Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране

Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране

3 часа назад
Непридуманные истории. Узнай больше о настоящих фермерах! Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Непридуманные истории. Узнай больше о настоящих фермерах! Всероссийская перепись фермеров "Свое"

10 часов назад
Не упусти свой шанс стать телезвездой

Не упусти свой шанс стать телезвездой

10 часов назад
Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

06.11.2018 18:01
Денис Драгунский: я предсказал WikiLeaks

Денис Драгунский: я предсказал WikiLeaks

1 час назад
Руководство футбольного "Пари Сен-Жермена" обвиняют в расизме

Руководство футбольного "Пари Сен-Жермена" обвиняют в расизме

3 часа назад
Во Флориде экстремал нырнул в пруд с крокодилами

Во Флориде экстремал нырнул в пруд с крокодилами

3 часа назад
Лаборатория в гараже и тонна наркотиков: МВД провело две спецоперации против торговцев зельем

Лаборатория в гараже и тонна наркотиков: МВД провело две спецоперации против торговцев зельем

3 часа назад
В Китае заменяют телеведущих ИИ-симуляцией

В Китае заменяют телеведущих ИИ-симуляцией

3 часа назад
За день до сольника: певица Серябкина опубликовала свое фото под капельницей

За день до сольника: певица Серябкина опубликовала свое фото под капельницей

3 часа назад
Дмитрий Медведев встретился с финалистами фотоконкурса имени Андрея Стенина

Дмитрий Медведев встретился с финалистами фотоконкурса имени Андрея Стенина

4 часа назад
Экс-министру юстиции Монако предъявлены обвинения по делу Рыболовлева

Экс-министру юстиции Монако предъявлены обвинения по делу Рыболовлева

4 часа назад
Роскачество выявило лучшие приложения для поиска работы

Роскачество выявило лучшие приложения для поиска работы

4 часа назад
В Карелии тяжелая фура с каменными глыбами проехала сквозь толпу пешеходов. Видео

В Карелии тяжелая фура с каменными глыбами проехала сквозь толпу пешеходов. Видео

4 часа назад
Первый электромотоцикл Harley-Davidson готов к серийному производству

Первый электромотоцикл Harley-Davidson готов к серийному производству

5 часов назад
Россиянка потеряла 1,2 миллиона, купив квартиру в Интернете

Россиянка потеряла 1,2 миллиона, купив квартиру в Интернете

5 часов назад
Вопрос стилисту: как носить модные в этом сезоне сапоги-трубы?

Вопрос стилисту: как носить модные в этом сезоне сапоги-трубы?

5 часов назад
Коллекторы выбивали долг из отца порнографическим коллажем с его дочерью

Коллекторы выбивали долг из отца порнографическим коллажем с его дочерью

6 часов назад
У украинской правозащитницы Бережной нашли письмо к Лаврову и слитки золота

У украинской правозащитницы Бережной нашли письмо к Лаврову и слитки золота

6 часов назад
Военным запретят выкладывать в сети фото и видео

Военным запретят выкладывать в сети фото и видео

6 часов назад
Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области. Один человек погиб

Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области. Один человек погиб

6 часов назад
В Пакистане вышла на свободу христианка, обвиненная в богохульстве, и тут же скрылась

В Пакистане вышла на свободу христианка, обвиненная в богохульстве, и тут же скрылась

6 часов назад
Америка дала актеру Штефанко хлеб насущный, но разрушила семью

Америка дала актеру Штефанко хлеб насущный, но разрушила семью

7 часов назад
Времени у нас нет: ФСБ предложит решение проблемы радикализации молодежи

Времени у нас нет: ФСБ предложит решение проблемы радикализации молодежи

7 часов назад
"С какого перепуга я должен смотреть рекламу?": возмущения мужчины в кинотеатре сняли на видео

"С какого перепуга я должен смотреть рекламу?": возмущения мужчины в кинотеатре сняли на видео

8 часов назад
"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

8 часов назад
В Вильнюсе умер актер из "Зимней вишни" и "Американской трагедии"

В Вильнюсе умер актер из "Зимней вишни" и "Американской трагедии"

9 часов назад
РПЦ: Порошенко указал на дверь миллионам украинских граждан

РПЦ: Порошенко указал на дверь миллионам украинских граждан

9 часов назад
"Хорошие парни" в голливудских фильмах оказались гораздо хуже злодеев

"Хорошие парни" в голливудских фильмах оказались гораздо хуже злодеев

10 часов назад
Потенциальное лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал

Потенциальное лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал

10 часов назад
Злоключения российских олигархов за рубежом

Злоключения российских олигархов за рубежом

10 часов назад
Мужчина сжег храм в Тушине в знак протеста против застройки парка

Мужчина сжег храм в Тушине в знак протеста против застройки парка

10 часов назад
Журналист CNN устроил перепалку с Трампом в прямом эфире

Журналист CNN устроил перепалку с Трампом в прямом эфире

12 часов назад
Найдена новая опасность недосыпа

Найдена новая опасность недосыпа

12 часов назад
В соцсетях возмутились требованиям к костюмам детей на утреннике

В соцсетях возмутились требованиям к костюмам детей на утреннике

12 часов назад
Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

12 часов назад
Художник Оскар Рабин умер во Флоренции

Художник Оскар Рабин умер во Флоренции

19 часов назад
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

07.11.2018 21:40
Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

07.11.2018 19:18
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

06.11.2018 16:01