Евротур. Сборная России обыграла финнов в стартовом матче Кубка Карьяла

В Хельсинки стартовал первый в сезоне этап Евротура. Сборная России по хоккею в первом матче на турнире одержала уверенную победу над хозяевами соревнований — командой Финляндии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

В составе российской сборной шайбы забросили Михаил Григоренко (4-я минута), Никита Нестеров (12-я) и Андрей Педан (35-я). Голкипер нашей сборной Илья Сорокин отразил все 28 бросков по своим воротам.

Следующий матч на Кубке Карьяла сборная России проведет 10 ноября. Соперником нашей команды будут шведы.