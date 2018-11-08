Кресло Стивена Хокинга ушло с молотка

Почти 400 тысяч долларов заплатили за инвалидное кресло физика и писателя Стивена Хокинга на аукционе Christie's в Лондоне. Итоговая цена превысила начальную в 30 раз. Полученные на аукционе деньги перечислят на благотворительность в фонд имени Хокинга, а также в Ассоциацию по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов.

Стивен Хокинг провел из-за заболевания в инвалидном кресле большую часть жизни. С 22 лет он боролся с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом. Все начиналось с того, что он стал носком ноги при ходьбе иногда задевать поверхность. На борьбу с заболеванием, сделавшем физика инвалидом, пойдет и выручка от продажи его докторской диссертации 1965 года. За нее на аукционе было заплачено 767 тысяч долларов, сообщает "Интерфакс".

Хокинг изучал проблемы Большого взрыва и черные дыры. Он прославился как популяризатор науки благодаря вышедшей в 1988 году книге "Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр". Физик скончался в марте 2018 года на 77 году жизни. Прах Хокинга захоронили между могилами Ньютона и Дарвина.