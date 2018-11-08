"Спартак" вырвал победу у "Рейнджерс", трижды сравнивая счет по ходу матча

Московский "Спартак" одержал первую победу на групповом этапе футбольной Лиги Европы. В четверг, 8 ноября, "красно-белые" на домашнем стадионе "Открытие Арена" обыграли шотландский клуб "Рейнджерс" со счетом 4:3.

Первый гол в матче был забит уже на 5-й минуте. После подачи углового мяч в свои ворота отправил полузащитник "Спартака" Роман Еременко. "Красно-белые" отыгрались на 22-й минуте, отличился Лоренсо Мельгарехо.

Далее в первом тайме команды забили еще трижды. У шотландцев отличились Даниэл Кандеяш (27-я) и Гленн Миддлтон (41-я). А между этими голами вместился еще и автогол в исполнении защитника "Рейнджерс" Коннора Голдсона (35-я). Таким образом, первая половина встречи завершилась счетом 3:2 в пользу гостей.

Во второй тайме "Спартак" пошел в атаку с первых минут. Дважды игроки российской команды при контакте с соперниками падали в штрафной площади. Однако судья пенальти не назначил. Но это не помещало "красно-белым" добыть первую победу на групповом этапе Лиги Европы. Сначала Луис Адриано (58-я) головой добил мяч в пустые ворота. А уже в следующей атаке Софьян Ханни (59-я) дальним ударом при помощи рикошета принес "Спартаку" победу – 4:3.

В другом матче группы "G" испанский "Вильярреал" на выезде сыграл вничью с австрийским "Рапидом" со счетом 0:0 и с шестью очками вышел в единоличные лидеры квартета. Далее с пятью баллами идут "Спартак" и "Рейнджерс". Замыкает таблицу "Рапид" (4 очка), с которым "красно-белые" сыграют в следующем туре на своем поле.