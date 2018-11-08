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8 ноября 201823:41 Андрей Архипов

К Трампу на увольнение уже собралась очередь

EPA

Это коней на переправе не меняют, а вот министров, глав президентских администраций или генеральных прокуроров, самое время сменить на середине срока пребывания в Белом доме.

Эксперты в США и источники в администрации Трампа называют, по меньшей мере, десяток фамилий тех, кто вот-вот лишится своего поста.

Список довольно примечательный, как и претензии к каждому из кандидатов на вылет.

Символично, что первым "добровольцем" стал генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Он так и написал в своём добровольном прошении к президенту: "по вашей просьбе я подаю заявление об отставке".

Волеизъявления Сешнса, Трамп ждал, кажется, целый год. Первая критика в адрес одного из бывших фаворитов прозвучала из уст главы Белого дома ещё в 2017 году, когда тот самоустранился от скандала с расследованием, так называемого, вмешательства России в выборы в США.

Трамп тогда не сдержался, так и сказал, — "знал бы, что устранится от расследования, не назначил бы прокурором".

Тем примечательнее отставка Сешнса. Первая, в первый день после того, как демократы выбили из-под президента одну из палат Конгресса.

Трамп понимает, что демократы используют своё большинство в Палате представителей, чтобы вдохнуть новую жизнь в расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Президент США с нетерпением ждёт, что "охота на ведьм", развязанная Мюллером полностью прекратиться. Способствовать этому должен новый генеральный прокурор – он же министр юстиции.

Пока им стал бывший глава аппарата Сешнса — Мэтью Уитакер, ещё год назад удачно намекнувший, что расследование, касательно российского следа "зашло уж слишком далеко".

Не желая попадаться в ту же ловушку Трамп пока назначил Уитакера исполняющим обязанности и сообщил, что примет окончательное решение по кандидатуре генпрокурора уже скоро.

Так что, если Уитакер хочет надолго остаться в новом кресле он должен быстро и делом подкрепить свои слова о нежелательности дальнейшего преследования президента.

Ровно 2 месяца назад сетуя в очередной раз на "отсутствие" у него генерального прокурора и обвиняя во всём "17 злых демократов", Трамп среди первоочередных проблем назвал ситуацию на границе.

Возможно, поэтому эксперты в интервью изданию Poliico заявляют, что следующим увольнением станет отстранение министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Именно ей вменяется в вину незащищённость границ США.

Трамп отправил на границу с Мексикой 30 тысяч вооружённых до зубов солдат с приказом открывать огонь по беженцам без особых церемоний. И таким образом довёл градус приграничного напряжения до такой отметки, на которой полномочий Нильсен явно недостаточно.

Так что часть вины за "некомпетентность" Нильсен президент точно должен взять на себя.

Кстати, такая же история и с возможным увольнением министра торговли Уилбура Росса. Отвечать за участок, на котором Трамп, как слон в посудной лавке, разгромил все международные торговые отношения, перекраивая рынок, работа явно не приносящая дивидендов.

Придётся ли жертвовать министром внутренних дел Райаном Зинке, пока не ясно. Комитет по этике расследует историю с его непомерными расходами из бюджета на личные цели.

Трамп в этой ситуации вполне может, как отстоять своего министра, так и разменять его отставку на что-то для себя важное.

Армия покинувших Белый дом и администрацию президента США за последние два года скоро станет не только многочисленнее тех, кто в нём остаётся, но и перевесит их по представительности. В списке уже около трёх десятков человек.

И очередь, похоже, не уменьшается.

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