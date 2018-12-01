Выше радуги: "Роза Хутор" отменяет межсезонье
Знаменитый олимпийский "Роза Хутор" (Сочи, Красная Поляна) в этом туристическом сезоне не только подтвердил свою круглогодичную востребованность, но и оказался в элите европейских курортов. Новый зимний сезон официально стартует 14 декабря и обещает быть не менее успешным. Насколько все к нему готово, Вести.Ru оценили на месте.
ПРИРОДНЫЕ ДАННЫЕ
Строго говоря, курорт "Роза Хутор" – не совсем Сочи. От столицы Зимней Олимпиады-2014 его жилой сектор отделяют минут 30-40 на машине или один-два фуникулера, минут по 15 каждый. Вариации по времени – в зависимости от нужного уровня: первая остановка – "Роза Долина" (560 метров над морем), вторая – "Горная Олимпийская деревня" (1100). Есть еще и третья, но о ней отдельно.
"Роза Хутор" – это вообще про высоту. С утра солнце здесь бьет прямо в глаза, а если пасмурно, на балкон выходишь прямо в туман. И это еще не высшая степень восторга. Самая красота выше. Везет к ней гондольный подъемник. Он практически "детский", в том плане, что даже с паническим страхом высоты, на нем вполне ОК. Кабинки полностью закрыты, а внутри на протяжении всего пути – отвлекающий маневр в виде аудиогида: просто сидишь, смотришь на красоту и слушаешь о ее истории. На первой остановке — "Йети парк" с лабиринтом из веревочных лестниц. Дальше — "Роза Пик", 2320 метров. На эту отметку доехать можно опять же на "гондоле" из "Горной Олимпийской деревни" или на так называемых "хлебницах" с Южного склона, где тоже можно остановиться — погулять по Парку водопадов и попить чаю с травами и медом в кафе "Лес". Вообще на сегодняшний день в "Роза Хутор" — 29 разных подъемников (еще есть бугельные и так называемые "волшебные ковры" — оба действуют при наличии снега, оба на манер аттракциона и вовсе без отрыва от земли), но "гондолы" и "хлебницы" — самые ходовые. Пара слов о "хлебницах": так в народе называют самый высокогорный подъемник с открытыми скамейками, зачехлить которые возможно лишь специальными прозрачными экранами, спасающими от ветра, дождя и снега. В хорошую погоду эффектнее, конечно, не закрываться вовсе.
Еще минут 20 – и вот она высота, захватывающая дух: одноименный ресторан, бесплатные фотографии на фоне облаков и панорамы мечты для любителей селфи. И кристальный, чистейший воздух. Единственный, пожалуй, подвох – его температура. На перевалах стоят гигантские термометры, сообщающие уровень тепла у подножия "Роза Хутор" и под небесами (перепад – градусов 15 точно), однако в эйфории туристы не смотрят на эти цифры, едут на вершину чуть ли не в шортах и в итоге делают кассу местным продавцам шарфов, носков и варежек.
ОЛИМПИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
Да, "Роза Хутор" – безусловно, олимпийский курорт, однако строить его начали задолго до Зимних Игр-2014, в 2007 году. По словам заместителя генерального директора курорта Александра Белокобыльского, первые проектные наработки появились даже в 2003-м. За горнолыжные спуски (а к зиме-2014 это 74 километра трасс) отвечал один из лучших мировых экспертов, швейцарец Бернард Русси. Олимпийцы качество оценили, разыграв 30 комплектов наград в 15 дисциплинах.
Сегодня на "Роза Хутор" – самая большая зона катания в России (102 километра трасс самой разной степени сложности), со своей противолавинной службой и 14 отелями (как со стандартными номерами, так и с шале и апартаментами). Достойный итог прошлогоднего зимнего сезона – 920 тысяч гостей. В этом году также ожидают максимальной загрузки. Официальное открытие зимнего сезона на "Роза Хутор" – 14 декабря. Неофициальное закрытие — только в апреле: здесь комфортно кататься 140 дней в году! Зиму провожают красочным праздником "Бугель Вугель" и массовым заездом в купальниках.
Между тем, как таковое понятие "межсезонье" руководители курорта хотели бы отменить вовсе. "По насыщенности спектра доступных впечатлений "Роза Хутор" сравним только с югом Приморского края, да и то, вынося за скобки нашу развитую инфраструктуру, — считает директор по устойчивому развитию курорта Дмитрий Колосов. – Наш козырь — не только снежные трассы. Почти круглогодично для туристов доступны прекрасные пешие маршруты. Причем очень хочется, чтобы люди не просто слонялись по горам, а узнавали максимум о природном и историческом наследии Западного Кавказа". Ради этого недавно на курорте открыли и свой Музей археологии, экспозиция которого ярко иллюстрирует историю местности, начиная с Каменного века.
Местность "Роза Хутор" внимания этого действительно достойна: вековые эвкалипты, масла которых (кто бы мог подумать) защищают от мошкары, красивейшие бело-розовые кавказские рододендроны (именно их корни укрепляют склоны гор), гигантская мать-мачеха и уникальные рыбки гамбузии в высокогорных речках, которые в свое время специально завезли из Европы для борьбы с малярийными комарами. Посреди всего этого при желании можно и заночевать: взять напрокат палатку, спальник и поглазеть на звезды через телескоп. Дневные аттракционы — веревочный парк и конные прогулки. Для самых экстремалов – подвесной мост над пропастью в "Роза Пик" (летом) и полеты на параплане (круглогодично). Слабонервным и на то, и на другое лучше даже не смотреть.
СТАВКА НА ЭКОЛОГИЮ
Отдельной статьей среди своих первоочередных задач команда курорта прописала поддержание на должном уровне экологии, соблюдение природоохранного законодательства и сохранение биологического разнообразия в регионе. Первая версия программы устойчивого развития "Роза Хутор" расписана до 2020 года. Территория всего курорта имеет статус национального парка, стало быть, охота на любых зверей и птиц здесь под строжайшим запретом. Слушая обо всем этом, туристы нередко спрашивают: а как же люди, и кто же их защитит от диких животных. Ну, во-первых, встреча с ними сведена до минимума, заверяют местные экскурсоводы: в горных лесах даже для медведей хватает естественного корма, так что добровольно на встречу с человеком никто не пойдет. Исключения – разве что змеи: они тут, конечно же, есть, и некоторые ядовитые. Единственно верная схема действий при встрече с ними такая – замереть и затихнуть: у гадюк очень острый слух (любой шорох для них – потенциальная опасность), тишина – верный признак того, что все спокойно, а значит, рано или поздно змея уползет сама.
Под защитой на "Роза Хутор" даже беспризорные собаки: их отлавливают и отправляют в приют "Бим", в котором при финансовой и волонтерской поддержке курорта обеспечивается не только вакцинация, стерилизация и содержание животных, но и (что особенно важно) поиск им хозяев. Что касается растений — все как всегда (и как в любой заповедной зоне страны): не надо ломать ветки и срывать понравившиеся (даже самые прекрасные) цветочки на память – за это почти наверняка оштрафуют.
Теперь про мусор: и в этом плане "Роза Хутор" старается задавать для отрасли новый стандарт. Мало того, что на курорте в принципе чисто – и в лесу, и в горах, и на улицах жилого сектора, практически все значимые объекты инфраструктуры (рестораны, магазины, гостиницы) вовлечены в программу раздельного сбора вторсырья. Отсортированные картон, пластик и стекло аккуратно собирают, везут на пункт переработки, где его прессуют, а затем отправляют в утиль. По статистике, только с мая по август-2018 на курорте было собрано 28 тонн картона, 649 килограммов пластиковых бутылок, 2600 килограммов глянцевых журналов, 723 килограмма пластиковой пленки и 70 килограммов пенопласта. Инициативу подхватили и музыкальные фестивали, которые уже несколько лет как облюбовали эти места. Так, к примеру, на LiveFest Summer-2018, помимо раздельного сбора отходов, на фуд-кортах гостям была предложена система так называемого "капшеринга": за сто рублей любой мог купить небьющийся стакан, который по мере надобности просто обменивался на чистый, а в конце мероприятия можно было вернуть свой кэш, либо забрать стакан на память. Кстати, зимнюю развлекательную программу вновь откроет LiveFest, который пройдет с 4 по 7 января и соберет в "Роза Хутор" популярных артистов, среди которых будут Полина Гагарина, Юлианна Караулова, группировка "Ленинград", Ёлка, Елена Темникова и многие другие.
И, наконец, пляжи, без которых Сочи вроде как не Сочи вовсе (даже зимой). Невероятно, но факт: у горнолыжного курорта "Роза Хутор" есть свой пляж в красивейшей Имеретинской бухте. Опять же – один или два фуникулера, и ты снова в тепле и новом антураже. Если посмотреть на побережье внимательно, в поле зрения обязательно попадет голубой флажок. Это не просто украшение – это атрибут международного признания, означающий, что морская вода в этом месте чиста и соответствует всем стандартам качества. Держать планку того, что рядом с водой, тоже стараются изо всех сил.
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