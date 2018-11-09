Аркадий Дворкович: матч за шахматную корону будет равным и очень напряженным

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от предстоящего поединка за шахматную корону. Матч между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной пройдет в Лондоне. Он стартует сегодня и продлится до 28-го ноября.

"Мне кажется, это будет равный матч, — сказал Дворкович, слова которого передает телеканал "Россия 24". — Очень интенсивный, с большим давлением на участников. С психологическим давлением, связанным просто с самим фактом проведения этого матча. Когда два лучших шахматиста в мире встречаются за одной доской и играют 12 партий".

"Я думаю, симпатии разделятся, — добавил он — У меня нет ощущения, что кто-то более или менее популярен сейчас в шахматном мире. Симпатии делятся между обоими замечательными шахматистами".





