Госдеп США: продажи американского оружия в 2018 году выросли на 13%

США увеличили показатели экспорта вооружений на 13% в 2018 финансовом году, заключив сделок на 192,3 млрд долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

По заявлению ведомства, рост наблюдается как в количестве сделок между правительствами (их заключено на 55,66 млрд долларов – на 33% больше, чем в прошлом году), так и в продаже оружия и военной техники американскими компаниями (сумма частных контрактов составила 136,6 млрд долларов).

Самыми крупными соглашениями, как сообщает ТАСС, являются продажа Саудовской Аравии боевых кораблей прибрежной зоны, истребителей FA-18 Кувейту и F-16 — Бахрейну, зенитных ракетных комплексов Patriot Польше, Румынии и Саудовской Аравии, вертолетов AH-64 Apache Объединенным Арабским Эмиратам.

При этом объем экспорта российской военной продукции РФ составляет в последние годы порядка 15 млрд долларов. Как заявил 6 ноября президент РФ Владимир Путин, российские конкуренты часто прибегают к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству.