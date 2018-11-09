Лига Европы. "Арсенал", "Челси" и "Байер" досрочно вышли в плей-офф

В футбольной Лиге Европы завершился четвертый тур группового этапа, по итогам которого несколько клубов досрочно гарантировали себе место в 1/16 финала турнира.

Одной из таких команд стал английский "Арсенал", который в четверг на своем поле сыграл вничью с португальским "Спортингом" со счетом 0:0. В другом матче группы "Е" украинская "Ворскла" дома проиграла азербайджанскому "Карабаху" со счетом 0:1. В итоге турнирное положение стало таким, что "Арсенал" с 10 очками стал недосягаем для этих клубов.

Кроме того, в четверг стали известны сразу две команды, которые вышли в плей-офф из группы "А". Ими стали немецкий "Байер" и швейцарский "Цюрих", сыгравший очный матч, в котором домашнюю победу одержал "Байер" (1:0).

Также в плей-офф уже вышли хорватское "Динамо", английский "Челси", немецкий "Айнтрахт" и итальянский "Лацио".